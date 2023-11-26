Оптимізація Wordpress сайту під СЕО потреби

На сайт MODX необходимо интегрировать библиотеку Barba.js для ajax переключения страниц. Основная цель - это работа плеера на сайте без прерывания. Музыка должна играть безперерывно при переходе по страницам. Частично задача сделана, но при переключении ...
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Веб сайт lumberjack.style
ТЗ наступне
Прибрати використання символу "_" в URL (1 адреса)
Оновити анотації hreflang для використання виключно канонічних лінків (20 шт)
Hreflang (не використоввуються Canonical), виправити (360 шт)
Hreflang (відсутні обратні лінки), виправити (3 шт)
Hreflang (лінки, що не індексуються), виправити (3 шт)
Hreflang (несумісний регіон та мова), виправити (3 шт)
Сторінки "сироти" , виправити (1128 шт)
Сторінки, що відсутні в Сайтмап. Виправити (30 шт)
Сторінки, що якось не індексуються в сайтмап. Виправити (11 шт)
Дзеркало сайта. Налаштувати редірект зі слешу (3 шт)
Бескінченні сторінки (налаштування редіректу на слеші). Виправити
Налаштувати "хлібні крихти" на всіх сторінках сайту
Виправити помилку пагінації (28 шт)
Треба прописати Canonical (1 шт)
Виправити биті лінки (3 шт)
Налаштувати сторінку 404
Добавити теги title, description, body та head (1 шт)
Виправити помилку "Контент ширше екрану" для моб версії сайту
Добавити фавікони, які відсутні
Декілька Canonical для однієї сторінки, виправити (18 шт)
Дубльовані title (42 шт)
Скоротити довжину title (77 шт)
Збільшити довжину title (26 шт)
Декілька description для однієї сторінки. Виправити (6 шт)
Скоротити description (8 шт)
Дублювання description (46 шт)
Пусті <h1> виправити (6 шт)
Дублі <h1> виправити (32 шт)
Скоротити <h1> 2 шт
Оптимізувати розмір зображення без наявної втрати якості (124 шт)
Виправити 107 тега alt
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