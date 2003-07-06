Підтримка вебсайту shopify

Текущая тема магазина на платформе Shopify столкнулась с проблемами, которые мешают ее запуску. Главные вопросы касаются производительности, удобства использования редактора тем Shopify и интеграции определенных приложений. Производительность замедлена, особенно при загрузке домашней страницы, страницы продуктов и категорий. Несмотря на оптимизацию всех изображений, существуют проблемы с эффективной загрузкой JS и CSS файлов. Некоторые интерактивные функции и анимации, которые в настоящее время основаны на JS, могут быть реализованы с использованием CSS. В редакторе тем есть разделы со свойствами, которые не работают корректно, и множество настроек жестко закодированы, а не параметризованы. Кроме того, некоторые приложения, используемые в живой теме, еще необходимо интегрировать и стилизовать в соответствии с новым дизайном.