Потрібно Лендинг з каталогом

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок162 просмотра
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Вітаю, потрібен односторінковий сайт з каталогом авто (~300 шт). Картка авто буде у поп-ап вікні.

Будуть такі екранні блоки:

  1. Меню по блокам. Слайдер з топ пропозиціями.

  2. Як ми віндовлюємо авто. Відео матеріали з youtube.

  3. Каталог марок та авто.

  4. Наші гарантії

  5. Відгуки клієнтів. Типи: відео або фото і текст

  6. Контакти

Пропонуйте приблизні терміни та ціни на:

  1. Дизайн

  2. Верстка html/css або react

  3. Бекенд WordPress або фреймворк

2 месяца назад
guest_1698240011078
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$770
20 дней
UAH
Усе зроблено чудово
Вийшов класний проект по вашій задумці