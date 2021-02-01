Автоматическое распределение по категориям Наименований.

$7
Системное администрированиеЗавершен1 заявка134 просмотра
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Все три файла.

Логика загрузки для Пряжи и для Принадлежностей одинаковая.

Для загрузки Спиц и крючков логика другая.

Про компоненты "Импорт/Экспорт товаров из Excel в JoomShopping" мне ничего не известно.

Я товары добавляю по ссылке

Импорт товаров

http://pryazha-italy.ru/import/

L: import

P: N2amN4c4

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3 года назад
KovalMariya
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$7
11 дней
Рекомендую исполнителя! продолжаем успешное сотрудничество.
Продолжаем сотрудничество, всем рекомендую!