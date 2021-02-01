Автоматическое распределение по категориям Наименований.

[b]Ищу адекватного и доброжелательного исполнителя, который предлагает варианты, а не ждет "многовопросов" от заказчика: [/b] 1. Видит проблемы (видимые только ему, как специалисту), о которых заказчик и не догадывается. 2. Принимает и отвечает на конкретные вопросы заказчика. Заказ: Есть ...