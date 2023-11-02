Замінити яндекс карту на гугл карту (Бітрікс)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Доброго дня. Є готово рішення агенства нерухомості. В списку товарів виводиться яндекс карта обєктів. На детальній сторінці обєкта карту замінили з адмінки працює, а в списку використовується компонент map.yandex.view. Потрібно замінити на гугл карту і так само вивести всі обєкти на карті.

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2 месяца назад
guest_1698940231195
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад