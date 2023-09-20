Розробити адаптивну верстку для веб-сервісу подорожей

Необходимо написать фронтчасть с JWT токенами
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Опис завдання:
Зверстати адаптивний дизайн для веб-сервісу, який допоможе користувачам знаходити інформацію про подорожі, путівники та місця для відпочинку. Сайт повинен коректно відображатися та функціонувати на різних пристроях та дозволах екранів, включаючи комп'ютери, планшети та мобільні пристрої.
Ключові вимоги:
Забезпечити адаптивність для різних пристроїв та браузерів.
Оптимізувати завантаження сторінки для швидкого доступу до інформації
Врахувати вимоги SEO
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