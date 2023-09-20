Розробити адаптивну верстку для веб-сервісу подорожей

$400
HTML-версткаЗавершен1 заявка7 просмотров
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Опис завдання:

Зверстати адаптивний дизайн для веб-сервісу, який допоможе користувачам знаходити інформацію про подорожі, путівники та місця для відпочинку. Сайт повинен коректно відображатися та функціонувати на різних пристроях та дозволах екранів, включаючи комп'ютери, планшети та мобільні пристрої.

Ключові вимоги:

  • Забезпечити адаптивність для різних пристроїв та браузерів.

  • Оптимізувати завантаження сторінки для швидкого доступу до інформації

  • Врахувати вимоги SEO

3 месяца назад
guest_1695143818584
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
jekakoba
26 летУкраина
год в сервисе
Был
16 часов назад
3 месяца назад
$400
21 день
UAH
Дякую, все виконано добре. Верска адаптивна і гарно виглядає
Дякую за довіру. Було приємно співпрацювати з Вами на такому цікавому проекті. Все було на високому рівні! Надіюся на подальшу співпрацю.