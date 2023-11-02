Розробка SaaS CRM для Інтернет-Магазинів

Шукаємо досвідченого розробника для створення нової SaaS CRM системи, призначеної для оптимізації управління клієнтськими взаєминами в Інтернет-магазинах. Проект передбачає повний цикл розробки, від концепції до реалізації.

Основні вимоги:

- Автоматизація процесів обробки замовлень та CRM-функцій

- Закупівля та складський облік для оптимізації управління товарообігом

- Інтеграція з різноманітними платформами електронної комерції

- Інтеграція з популярними месенджерами та телефонією для ефективного взаємодії з клієнтами

- Інтеграція з банками для забезпечення ефективного фінансового управління

- Інтеграція з поштовими службами

- Зручний інтерфейс та персоналізовані опції для користувачів



Технічні вимоги та Рекомендації:

Прохання вказати у вашій пропозиції рекомендації щодо використання конкретних технологій та мов програмування, які, на вашу думку, найбільш ефективно підходять для реалізації даного проекту.



Бюджет та термін:

Ми відкриті до обговорення щодо бюджету та терміну. Будь ласка, вкажіть ваші рекомендації та вартість послуг.



Будь ласка, надсилайте ваші пропозиції разом із портфоліо



Дякую.