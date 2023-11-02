Розробка SaaS CRM для Інтернет-Магазинів

Ищу толкового специалиста, который умеет выгружать товары файлом на сайт (движок опенкарт) около 6тыс. товаров. Так же, возможно кто то знает как выгрузить с сайта поставщика товары (вместе с описанием, фото и ...
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Шукаємо досвідченого розробника для створення нової SaaS CRM системи, призначеної для оптимізації управління клієнтськими взаєминами в Інтернет-магазинах. Проект передбачає повний цикл розробки, від концепції до реалізації.
Основні вимоги:
- Автоматизація процесів обробки замовлень та CRM-функцій
- Закупівля та складський облік для оптимізації управління товарообігом
- Інтеграція з різноманітними платформами електронної комерції
- Інтеграція з популярними месенджерами та телефонією для ефективного взаємодії з клієнтами
- Інтеграція з банками для забезпечення ефективного фінансового управління
- Інтеграція з поштовими службами
- Зручний інтерфейс та персоналізовані опції для користувачів
Технічні вимоги та Рекомендації:
Прохання вказати у вашій пропозиції рекомендації щодо використання конкретних технологій та мов програмування, які, на вашу думку, найбільш ефективно підходять для реалізації даного проекту.
Бюджет та термін:
Ми відкриті до обговорення щодо бюджету та терміну. Будь ласка, вкажіть ваші рекомендації та вартість послуг.
Будь ласка, надсилайте ваші пропозиції разом із портфоліо
Дякую.
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