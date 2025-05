Web Development and IT Solutions provider company

GPI Holding предлагает широкий спектр услуг адаптируемый в соответствии с потребностями клиента и его ожиданиями. Наши решения являются прибыльными, так как их основной целью является увеличить объем продаж и решать сложные задачи заказчика.

Мы предоставляем следующие услуги:

Веб-дизайн;

Веб-разработка;

Комплексные решения для Электронной коммерции;

Разработка программного обеспечения и доработка существующих;

Веб-хостинг;

Графический и Полиграфический дизайн;

Разработка мобильных приложений под iOS/Android и т.д.

Мы достигли успехов в:

Веб-программирование

- Front end: HTML, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery;

- Back end: PHP, Python, Ruby on Rails, Java, ASP.net, Node.JS, C, C++;

- CMS: Wordpress, Drupal, Joomla;

- Ecommerce: Magento, Prestashop, Zen Cart, X-Cart, 3D Cart;

- Framewors: CodeIgniter, Cohana, Zend, CakePHP;

- Databases: MySQL, MongoDB, Redis;

- Data transfer: Ajax, Comet, WebSocket;

- Web servers: Apache, Nginx, LiteSpeed;

- Flash: Adobe Flash CS6, Adobe Air, Adobe Flex, ActionScript 2.0 & 3.0;

iPhone - Android программирование

- Mobile Development: Objective-C, X-Code, iPhone SDK, C, C++, Java;

Флеш

- Flash: Adobe Flash CS6, Adobe Air, Adobe Flex, ActionScript 2.0 & 3.0;

- Design: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Fireworks;

- Mobile Development: Objective-C, X-Code, iPhone SDK, C, C++, Java;

Дизайн

- Design: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Fireworks;

- 2D &3D design: 3dsMax, Cinema 4D, Maya, Sketchup, Deep Exploration, Archicad;

- Animation: After Effects, Maya;

- Front end web development: HTML, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery.

Оптимизация (SEO)

- Поисковые системы

- Контекстная реклама

- Контент

- SMO

- SEM

Презентацию наших работ можете посмотреть в Портфолио