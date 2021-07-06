Требуется сверстать сайт, созданный на Tilda, в HTML с точным соблюдением дизайна. Также необходимо исправить адаптивную верстку для планшета, так как текущий вид не соответствует ожиданиям. Ожидается аккуратная и качественная работа без отклонений от оригинала.