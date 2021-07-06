Сверстать лендинг 6 блоков

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Закрыт131 заявка2484 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Есть старый сайт сайт, сделали редизайн, нужно переверстать 6 блоков сайта. 

Верстку предыдущего сайта предоставлю. 

Новички в верстке подойдут.

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